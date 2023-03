Zurich : Ils ne paient pas leur diesel et la police découvre d’autres délits

Deux Géorgiens ont fait le plein et sont partis sans payer. La police les a arrêtés et a découvert de nombreux objets volés.

Mardi matin, l’employé d’une station-service a appelé la police de Winterthur indiquant qu’un client n’avait pas payé le plein de diesel. Le même jour, peu après midi, une patrouille a aperçu le véhicule des suspects et a contrôlé la voiture ainsi que ses deux occupants. Le véhicule contenait des objets présumés volés. Les deux Géorgiens âgés de 35 et 36 ans ont été arrêtés. Soupçonnant d’autres vols, une perquisition a ensuite été effectuée dans la chambre d’hôtel des touristes. D’autres objets ont été saisis à cette occasion: des rasoirs, des lames de rasoir, des embouts de brosse à dents et des voitures jouets d’une valeur de vente de plus de 10’000 francs.