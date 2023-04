Réforme des retraites en France: «Ils nous ont coursés avec des couteaux et des barres de fer»

Christine*, 18 ans, étudiante en première année de sciences politiques à Paris 1, était présente lors de l’attaque. «J’étais devant la fac bloquée avec quelques personnes et on a vu arriver un groupe de militants d’extrême droite, on a compris après que c’étaient des personnes se revendiquant de la «Waffen Assas» car ils ont tagué un mur de l’université», raconte-t-elle. «Ils nous ont coursés avec des couteaux et des barres de fer mais on a pu se réfugier dans un centre médical voisin. En revanche, un de nos camarades a eu moins de chance: il a eu le nez et la mâchoire fracturés», a-t-elle détaillé.