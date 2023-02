A Saint-Gall, une employée d'un McDo en a marre de certains jeunes clients

Saint-Gall : «Ils nous vident des sauces sur la tête»

Et si la Saint-Galloise en a marre, elle assure ne pas avoir peur de ces jeunes. «En tant que mère, je suis simplement désolée pour eux. Se promener ainsi la nuit et faire des bêtises, ce n’est pas possible», dit-elle.

La police au courant

La police municipale saint-galloise sait que le McDo est un lieu de rassemblement. «Nous connaissons plusieurs endroits dans le centre-ville où il y a plus de monde, surtout le week-end», confirme Dionys Widmer, porte-parole de la police. Dans de tels endroits, les agents interviennent généralement pour le bruit, le littering (le fait de laisser traîner ses déchets) et d’autres délits. «Nous cherchons alors le contact avec les jeunes et attirons leur attention sur le fait qu’ils sont par exemple trop bruyants. On demande aussi à ceux qui mangent ou boivent de se débarrasser correctement de leurs déchets par la suite», conclut le porte-parole.