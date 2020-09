Suisse : Deux parents tortionnaires condamnés à Zurich

Un couple divorcé écope d’une lourde peine pour maltraitance aggravée. Aujourd’hui jeunes adultes, leurs enfants sont invalides.

La justice zurichoise condamne un couple divorcé à 16,5 et 12 ans de prison pour avoir très gravement maltraité leurs enfants. Les deux accusés les ont battus, ont refusé de les nourrir, les ont systématiquement enfermés et soumis à des sévices traumatisants.

Le Tribunal de district de Zurich a reconnu jeudi l’homme de 49 ans et la femme de 48 ans coupables de séquestrations et de lésions corporelles graves. La Cour a largement suivi le Ministère public. Elle est même allée plus loin que l’accusation concernant le père de famille.

Enfants aujourd’hui à l’AI

Les deux enfants les plus maltraités – un garçon et une fille – ont été enfermés chaque nuit et durant le week-end durant quatre ans, d’abord dans leur chambre, puis dans une cave non chauffée et parfois sans lumière.