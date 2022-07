Jura bernois : Ils offrent 5000 francs à celui qui permettra d’élucider la mort de Boston

Disparu le dimanche 10 juillet au soir, lors d’une virée dans les bois du Fuet, Boston, un bouvier bernois, a été retrouvé mort le lendemain, en bas d’un talus de forêt, entre Le Fuet et Sornetan (BE), par une promeneuse. Les dents de sa mâchoire inférieure étaient brisées. Et non loin de sa dépouille, une branche d’arbre tachée de sang et pleine de poils a été repérée par ses propriétaires.