Allemagne : Ils ont abusé durant «plusieurs heures» de 2 petits garçons

Cinq personnes sont actuellement jugées en Allemagne pour des actes de pédophilie sur de jeunes enfants.

Le procès de cinq personnes, quatre hommes et une femme, accusés d’avoir abusé sexuellement de deux enfants à plusieurs reprises ou d’avoir aidé à ces crimes commis dans une maison de vacances dans l’ouest de l’Allemagne, a débuté jeudi à Münster.

La justice reproche à l’accusé principal, un homme de 27 ans originaire de Münster, travaillant dans une ferme et passionné d’informatique, d’avoir régulièrement violé depuis au moins 2018 le fils de 10 ans de sa partenaire, pour le moment pas poursuivi, et de l’avoir ensuite «offert» via internet à plusieurs autres hommes.