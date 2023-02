Des colons dérapent en Cisjordanie: «Ils ont brûlé tout ce qu’ils ont trouvé»

Cisjordanie : Des colons israéliens attaquent en représailles une ville palestinienne

«Ils ont brûlé tout ce qu’ils ont trouvé», a raconté un habitant, Kamal Odeh: «Ils ont incendié plus de 20 bâtiments, dont des magasins, des maisons. Même les arbres n’ont pas été épargnés.» Il n’y a pas eu d’arrestations pour l’heure, a déclaré l’armée. Elle avait auparavant dit avoir évacué des dizaines de Palestiniens de leurs maisons menacées par des incendies à Huwara. Plus de 350 Palestiniens ont été blessés, la majorité d’entre eux souffrant d’inhalation de gaz lacrymogènes, a déclaré le Croissant-Rouge palestinien.

«Ne vous faites pas justice vous-mêmes!»

«Je vous demande, même si le sang est encore chaud et les esprits échauffés, de ne pas vous faire justice vous-mêmes, mais de laisser les forces de sécurité accomplir leur mission», a déclaré le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, dans une vidéo diffusée par son bureau. Il est à la tête, depuis fin décembre, d’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël, qui compte plusieurs ministres eux-mêmes colons en Cisjordanie.

Expéditions punitives en hausse

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a accusé Israël de «protéger les actes terroristes perpétrés par des colons» dans cette zone de Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l’État hébreu depuis 1967. Depuis près d’un an, l’armée a multiplié, dans le nord de la Cisjordanie, les opérations présentées comme «antiterroristes». Mercredi, onze Palestiniens ont été tués à Naplouse , dans l’incursion militaire la plus meurtrière menée par l’armée israélienne dans la région depuis 2005 au moins.

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 63 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, incluant des mineurs), à onze civils (dont trois mineurs et des colons) et un policier israéliens ainsi qu’une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.