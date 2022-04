Genève : Ils ont confondu aide humanitaire et profit personnel

Deux retraités ont été condamnés pour gestion déloyale, notamment. Ils avaient créé une fondation qui leur a servi à alléger leurs impôts et à toucher des aides indues.

Des dons «en faveur de projets humanitaires initiés dans le canton de Genève», il n’y en a eu qu’une fois; et encore, ce n’est pas certain, a avoué l’un des deux retraités qui ont récemment comparu devant le Tribunal de police. Un ancien gestionnaire de fortune et son ami criblé de dettes depuis des années ont été reconnus coupables de gestion déloyale, entre autres. Ils ont écopé de 14 mois de prison avec sursis. La fondation qu’ils avaient créée en 2010 n’a en réalité jamais rempli le rôle qui lui avait été officiellement assigné. Elle a servi les intérêts financiers du duo.