Pays-Bas

«Ils ont disparu sous la mousse comme sous une avalanche»

Cinq surfeurs âgés entre 23 et 38 ans ont perdu la vie lundi dans de fortes intempéries en mer du Nord. Le petit village de pêcheurs de Schéveningue est sous le choc.

Le groupe surfait depuis plusieurs heures au large de La Haye quand de forts vents et courants se sont levés, et qu’un déluge s’est abattu sur lui. Des témoins disent avoir vu les surfeurs, âgés entre 22 et 38 ans, se faire «avaler» par une énorme couche d’écume de mer à la surface de l’eau. «Ils ont disparu sous la mousse comme si c’était une espèce d’avalanche», raconte Pat Smith, habitant du coin.