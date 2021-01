Why Don’t We : Ils ont enregistré la peur au ventre

Why Don’t We est en train de se faire une place au soleil grâce à un deuxième album produit durant la pandémie, en 2020.

Qui a dit que les boysband étaient morts depuis la mise en pause de One Direction en 2015? Pas le combo américain Why Don’t We dont le deuxième disque, «The Good Times and the Bad Ones» tutoie les sommets. C’est la dixième meilleure vente de Suisse. L’album a été enregistré en 2020, au plus fort de la première vague.

«C’était dur d’aller au studio sans avoir les boules de tomber malade. On a été superstrict. On a pris toutes les précautions possible», s’est souvenu le groupe, 21 ans de moyenne d’âge, dans «Billboard». Why Don’t We a aussi dû, comme d’autres, bosser à distance: «La pression était là. On voulait absolument sortir ce disque. Même si c’était un défi, c’était génial de penser à de nouvelles manières de communiquer.» Les garçons sont fiers d’avoir tout fait eux-mêmes, à l’inverse du disque précédent. «Ce sont nos idées, nos mélodies. Créer notre musique a été l’expérience la plus gratifiante de notre vie, ont-ils dit à «Paper». Nous sommes assez confiants pour nous réinventer et devenir le groupe que nous avons toujours voulu être.»