Chiots jetés à la poubelle

«Ils ont entendu un bruit qui sortait du container»

Cinq petits chiens âgés d’à peine quelques jours ont été abandonnés dans une poubelle à Bâle, il y a quelques semaines. Retrouvés par une promeneur, les animaux ont été amenés dans un refuge.

Dans un communiqué, la protection des animaux des deux Bâle (TBB) se dit «choquée et indignée». Des inconnus ont récemment jeté cinq chiots dans une poubelle à Bâle. Un passant, ayant «entendu un bruit qui sortait du container», a récupéré les animaux et les a amenés dans un refuge de la ville. Les responsables pensent que leur mère a eu une portée de manière inattendue et que ses propriétaires n’ont pas voulu s’occuper des petits.