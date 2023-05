Vaud: Ils ont été plus de 80’000 à goûter aux crus du terroir

Les Caves ouvertes sont tenues samedi et dimanche dans tout le canton. Ici, sur la Riviera.

«Et santé!» Dans le canton de Vaud, les amateurs de vins ont eux aussi tiré profit du beau temps. Ce week-end, plus de 80’000 personnes ont dégusté les derniers crus de 250 vignerons lors des Caves ouvertes. L’Office des vins vaudois a salué «le succès de ce millésime, dont la vente de billets dépasse celle des années pré-Covid», rapporte « La Côte ».

Plus de 13’000 billets ont été commandés en ligne pour pour cet événement, qui s’est tenu samedi et dimanche. Le président des Vins de Nyon, Jean-Daniel Heiniger, a noté l’attrait des jeunes de toutes nationalités pour le terroir local. D’après nos confrères, l’ambiance des tablées et les explications de connaisseurs ont séduit les participants.