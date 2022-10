Vevey (VD): «Ils ont fêté ses 60 ans le jeudi et deux jours après, il l’a tuée»

Un bouquet de fleurs, un paquet de cigarettes, une ceinture sur la table et un homme qui se fait menotter par la police, au balcon de l’appartement du deuxième étage d’un locatif à Vevey (VD)… Un peu plus de 48h après le meurtre de L., par son compagnon et père de son fils, gymnasien de 16 ans, l’incompréhension est totale. S’ils sont nombreux à avoir entendu au moins une détonation samedi vers 14h, aucun voisin n’avait, dans l’immédiat, pensé à un acte criminel visant la Portugaise de 60 ans. «Je faisais la sieste et j’ai été réveillé par un bruit. En ce moment-là, j’ignorais qu’il s’agissait d’un coup de feu. Le temps de me lever et de me pencher sur mon balcon, l’ambulance et la police étaient déjà là. J’ai vu des policiers qui portaient des casques de cyclistes passer les menottes à mon voisin. Comme il y avait des agents partout dans la rue, je me suis dit que ça devait être très grave», raconte un riverain. Le tueur, un jardinier-paysagiste portugais de 57 ans, est décrit comme «un homme discret».