Hockey : Ils ont joué sur une glace rose

Le match d’ECHL entre les Reading Royals et les Lions de Trois-Rivières s’est disputé dans des conditions particulières. Mais c’était pour la bonne cause.

Maillots aux enchères

Une rencontre placée sous la bannière rose, jusque dans les maillots des joueurs portés spécialement pour l’occasion et vendus aux enchères dans le but de soutenir la lutte contre le cancer du sein. Sur la glace, tout n’a pas été rose et ça s’est en revanche pas vraiment bien passé pour les Royals, qui se sont lourdement inclinés 4-10 à domicile face aux Québécois, qui ont même marqué trois fois lors de la même situation de désavantage numérique!