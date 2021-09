Vaccinés à l’étranger – Ils ont le droit d’aller au resto sans pass Covid… mais peu de monde le sait

La règle est encore méconnue et fait vivre des mésaventures aux principaux concernés. Une catégorie de personnes est exempte de l’obligation du certificat Covid si, à la place, elles peuvent montrer une simple preuve de vaccination. «Cela fait déjà deux fois que l'on se fait mettre dehors d'un restaurant car les employés n’avaient pas de code QR à scanner. Ils n'ont rien voulu entendre de nos explications», raconte un lecteur, qui accueille actuellement une partie de sa famille, domiciliée et vaccinée au Brésil.

Une liste de vaccins précise

Les Suisses de l’étranger et les touristes peuvent, depuis peu, demander le certificat Covid officiel suisse. Mais la réactivité des cantons varie et ça peut vite prendre assez long. La Confédération a donc accordé un délai (lire encadré) pendant lequel une simple attestation de vaccination suffit. «Outre le nom, le prénom et la date de naissance de l'intéressé, la preuve doit également contenir le lieu ou le pays dans lequel la vaccination a été effectuée, ainsi que la date et le vaccin utilisé», précise l’OFSP.