Italie : Ils ont livré leur fille à son oncle pour qu’il l’exécute

Introuvable depuis plus d’un mois, une Pakistanaise de 18 ans domiciliée près de Modène a sans doute été la victime d’un sordide complot familial parce qu’elle refusait d’épouser son cousin.

Saman voulait être libre, elle l’a probablement payé de sa vie. Pakistanaise installée avec ses parents à Novellara (Émilie-Romagne), la jeune femme de 18 ans est introuvable depuis fin avril. Aujourd’hui, les enquêteurs ont la conviction que Saman Abbas a été tuée par son oncle, sur demande de ses parents. Les autorités ont en leur possession une vidéo enregistrée le soir du 30 avril. Elle montre la Pakistanaise en train de marcher sur un chemin de terre avec ses parents. Plus tard, les deux quadragénaires rentrent dans leur ferme, sans leur fille.

«Va chez ton oncle», aurait dit le couple à Saman. Au bout du chemin, l’homme de 33 ans l’attendait. Les enquêteurs pensent qu’il a tué sa nièce dans les environs avant de cacher son corps sous terre, dans une porcherie ou dans un puits. Une première vidéo tombée entre les mains des autorités laissait déjà présager une fin terrible pour Saman, rappelle le Huffington Post . Sur ces images datant du 29 avril, on pouvait voir l’oncle et deux cousins de la victime se diriger vers la campagne avec des pelles: la tombe de la jeune femme aurait été préparée à l’avance.

Le témoignage crucial du petit frère

Seul membre de la famille à se trouver encore sur sol italien, le petit frère de Saman a livré un témoignage crucial. Selon l’adolescent de 16 ans, une dispute a éclaté entre Saman et ses parents «dans la nuit du 30 avril au 1er mai». La raison? La jeune femme, qui rêvait de devenir italienne, refusait d’épouser son cousin au Pakistan. Ce désaccord avait déjà valu à la jeune femme d’être placée dans une structure protégée à Bologne. Mais le 11 avril, Saman était rentrée chez elle. Son frère se trouve actuellement dans un foyer protégé, dans l’attente de l’éventuelle ouverture d’une procédure.

Les parents de la jeune femme sont toujours dans le viseur des enquêteurs, tout comme l’oncle – considéré comme «l’exécuteur matériel» du crime – et deux cousins. L’un d’entre eux a été arrêté dimanche à Nîmes (France), alors qu’il tentait de rejoindre l’Espagne. Des documents provenant de l’aéroport de Malpensa montrent que la famille de Saman est soudainement rentrée au pays sans avertir ses employeurs. Interrogé par téléphone par le quotidien «Il Resto del Carlino», le père de la disparue a affirmé que sa fille était vivante et qu’elle se trouvait en Belgique. Il a par ailleurs assuré qu’il rentrait en Italie le 10 juin et qu’il s’expliquerait auprès des carabiniers à ce moment-là.