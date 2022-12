Grisons : «Ils ont refusé d’appeler l’ambulance par peur de la police»

Le lendemain, l’état de la jeune fille ne s’était pas amélioré. «En début d’après-midi, il devait être 14 heures, comme son état n’avait pas changé et que les battements de son cœur étaient de plus en plus faibles, j’ai insisté pour qu’elle reçoive des soins appropriés», reprend-il. Mais au moment d’appeler une ambulance, les personnes qui l’avaient accompagnée ne voulaient pas le faire. «La raison en est simple. Beaucoup de ceux qui étaient venus en voiture avaient peur qu’en plus de l’ambulance, la police débarque et qu’ils perdent leur permis à la suite de contrôles», déplore cet ami.