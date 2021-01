Messagerie : Ils ont remporté la course aux millions sur Snapchat

Le programme de rémunération de la firme californienne bat son plein avec son lot d’élus.

Débordé par le succès de TikTok, Snap débourse sans compter pour revenir dans la partie des vidéos courtes virales. Depuis novembre, 1 million de dollars sont répartis quotidiennement parmi les meilleurs contributeurs du programme Spotlight. Cam Casey en est l’un des grands bénéficiaires. Il a déjà engrangé plus de 3,5 millions de dollars, selon Business Insider. «Je me concentre à 100% sur Snapchat simplement parce que c’est là que se trouve l’argent», confie l’Américain. Casey n’a pas pour autant quitté TikTok, où il compte plus de 7 millions d’abonnés, mais accorde simplement la priorité de ses contenus à Snapchat. Katie Feeney a suivi la même trajectoire. «Quand j’ai reçu la première notification que j’avais peut-être gagné de l’argent, j’étais si choquée que je n’y croyais pas.» Le choc a dû être d’autant plus rude quand elle a reçu plus de 200 000 dollars de gains pour sa première semaine de publications.