Bali : Ils ont tourné un porno sur une montagne sacrée

Un couple russe risque la prison pour avoir publié sur PornHub une vidéo X tournée sur le mont Batur. Les autorités indonésiennes sont à sa recherche.

Mikhail et Veronika risquent jusqu’à 2 ans et 8 mois de prison.

Deux tourtereaux pourraient payer cher leur escapade sulfureuse sur une montagne sacrée de Bali. Veronika Troshina, 22 ans, et son petit ami Mikhail Morozov, 26 ans, ont tourné une vidéo à caractère pornographique sur le Mont Batur. Les deux acteurs ont ensuite publié leur œuvre sur le site PornHub, où elle a été visionnée plus d’1,2 million de fois avant d’être supprimée. La jeune femme avait même fait de la pub pour ce film sur son compte Twitter.

Ces images ont refait surface mercredi dernier dans la région, provoquant l’indignation de la population, rapporte «Bali Tribune». La police de Bali mène l’enquête, mais la tâche est ardue: la vidéo semble avoir été tournée l’année dernière et les autorités ignorent si le couple se trouve toujours sur l’île. S’ils étaient arrêtés en Indonésie, les deux Russes risqueraient jusqu’à deux ans et huit mois de prison pour s’être adonnés à un acte sexuel sur le volcan. En effet, le Mont Batur est considéré comme l’un des lieux hindous les plus sacrés de Bali.