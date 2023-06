Vaud: «Ils ont tué mon mari»: la veuve de Mike dénonce un crime raciste

Enceinte de leur troisième enfant lorsque son homme est mort, elle a fait part d’un sentiment mitigé: «Cela fait maintenant cinq ans que ces six policiers ont tué mon mari. Mais ils n’ont toujours pas été jugés. Ils n’ont même pas passé un seul jour en prison, ils sont toujours libres.» Le 28 février 2018 en fin de soirée, Mike Ben Peter avait été interpellé dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Il avait été neutralisé par six policiers. Maintenu face contre terre pendant plusieurs minutes, les mains menottées dans le dos, il avait soudainement cessé de se débattre. Les agents avaient alors constaté qu’il était en arrêt respiratoire et lui avaient prodigué un massage cardiaque. Son décès avait été constaté le lendemain matin au CHUV.