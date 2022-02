Berne : Ils ont une voiture, on leur refuse l’appartement

Le dossier d’un couple a été refusé par une agence immobilière car ils avaient une voiture. La droite crie au scandale. Mais les raisons sont économiques plus qu’idéologiques.

Les Jeunes PLR de la ville de Berne s’indignent dans un communiqué de presse et crient à la discrimination. Ils accusent les élus socialistes du Conseil municipal et le PS de vouloir «chasser les travailleurs et travailleuses des logements municipaux et donc de la ville de Berne». En cause: une histoire révélée par nau.ch dans laquelle un couple s’est vu refuser sa candidature à un appartement car il était propriétaire d’une voiture.