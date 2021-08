Bâle : «Ils ont voulu laisser la simulatrice nue geler au sol»

Une femme de 29 ans était morte après s’être pendue alors qu’elle était à la prison de Waaghof à Bâle. Quatre employés de l’établissement sont accusés d’homicide par négligence.

Au second jour du procès de quatre personnes (trois hommes et une femme) travaillant au centre pénitentiaire de Waaghof à Bâle et qui doivent répondre d’homicide par négligence, la défense a présenté son point de vue sur la mort d’une femme de 29 ans qui a succombé après s’être pendue. Mardi, ils avaient déclaré avoir pensé que la femme simulait .

L’accusation a eu cette phrase choc: «Un être humain est mort. Et il est mort dans les bras de l’État!» La raison de ce décès est une «erreur fatale» des accusés qui ont cru que l’immobilité de la requérante, qui était en attente de renvoi, était une simulation. Ils l’ont ainsi laissée dans un coin de la cellule après l’avoir détachée. Le procureur a eu des mots durs: «Ils ont voulu laisser la simulatrice nue geler au sol.» Selon l’acte d’accusation, la femme a tenté de mettre fin à ses jours par désespoir et n’était plus capable de discernement. Selon l’avis d’experts, les premières lésions cérébrales sont intervenues au moment où elle s’est pendue. Mais les accusés ne pouvaient pas le savoir. Ils auraient dû faire tout leur possible pour empêcher le décès. Ils ne l’ont pas fait.