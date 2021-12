Royaume-Uni : Ils paient 500 francs par jour pour une piscine qu’ils ne peuvent pas utiliser

Les propriétaires ayant accès à la fameuse Sky Pool dépensent une fortune pour la chauffer, mais sa température reste trop basse pour qu’ils en profitent lors de la saison froide.

«110 francs par baignade»

La piscine est censée être recouverte durant la nuit pour qu’elle reste utilisable en hiver, mais le dispositif est cassé. Ulcérés, les habitants exigent sa fermeture pendant la saison froide afin d’économiser les 164’250 livres (202’165 francs) qu’elle leur coûte par année. «Elle est trop froide pour être utilisée en ce moment, alors cela paraît fou que nous devions encore payer pour la chauffer. Si cela nous coûte 450 livres par jour (550 francs) et que, au maximum, cinq personnes l’utilisent, cela fait 90 livres par baignade (110 francs). Vous parlez d’un rapport qualité-prix», s’insurge un couple de résidents.

Ballymore, la société de développement immobilier à l’origine du projet, avait promis à ses habitants une piscine accessible toute l’année et confiée aux bons soins de deux employés. «Nous sommes écœurés. La température extérieure a évidemment baissé, mais la Sky Pool est toujours ouverte aux résidents et n’est actuellement pas couverte. En fait, nous chauffons le ciel», peste un autre propriétaire. «Embassy Gardens offre aux résidents une gamme de commodités de luxe, tout en maintenant des frais de service nettement inférieurs à ceux d’autres projets comparables dans le quartier de Nine Elms», se défend l’entreprise.