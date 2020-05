Tom Brady et Giselle Bündchen

Ils paient 75'000 francs de loyer par mois

Le nouveau contrat du joueur de foot américain Tom Brady lui rapporte 25 millions par an. Sa propriété se doit donc d'être à la hauteur de son salaire.

«Les propriétés de ce type, qui plus est à louer, sont extrêmement rares sur Davis Islands», déclare Jennifer Zales, agent immobilier, au site Variety.com.

Avec sa femme Giselle Bündchen et leurs deux enfants, ils ont élu domicile dans une demeure avec sept chambres, une piscine et un ponton, le tout pour un loyer de 75'000 francs par mois.

Tom Brady a récemment quitté son ancien club pour rejoindre les Buccaneers de Tampa Bay, en Floride, ce qui l'a obligé à quitter Boston pour aller s'installer à Tampa, plus précisément sur Davis Islands.

C'est en mars dernier, en pleine crise du coronavirus, que la nouvelle est tombée, faisant l'effet d'une bombe. Tom Brady, sextuple vainqueur du Super Bowl et joueur le plus titré de l'histoire de la NFL, annonçait alors qu'il quittait son club des Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour rejoindre les Buccaneers de Tampa Bay, en Floride. Le transfert profite aux deux parties. Lorsque le changement a été rendu public, le club a instantanément vendu 3000 nouvelles cartes d'abonnement. De son côté, Tom Brady devrait, lui aussi, tirer son épingle du jeu, car son contrat de deux ans est doté de 50 millions de francs, sans compter les éventuelles primes de victoires.

Avant son transfert, Tom Brady et sa femme, la top model brésilienne Giselle Bündchen, occupaient déjà une bien jolie demeure aux allures de château dans les environs de Boston, qu'ils ont vendue l'année dernière pour 40 millions (voir l'article de 20minutes ). Les voilà désormais obligés de déménager.

Ils ont choisi une propriété sur Davis Islands dans la baie de Tampa, en Floride comme leur nouveau lieu de résidence. La villa qu'ils louent est située directement sur le front de mer et dispose de sept chambres et de neuf salles de bain, d'une piscine et d'un ponton privé.