Inondations : Ils paient cher leur aventure sur le Rhin en crue

Lorsque le Rhin a failli déborder à Bâle à la mi-juillet, trois jeunes hommes se sont aventurés sur le fleuve en bateau pneumatique et en stand-up paddle. Leur imprudence leur vaut des amendes salées.

Lors des crues de la mi-juillet, le Rhin était sur le point de déborder à Bâle. Les berges étaient fermées et toute navigation sur le fleuve était interdite. Pour quelques jeunes audacieux, c’était une invitation à une aventure qu’ils doivent désormais payer très cher.

Sur sa page Facebook, la police cantonale bâloise explique qu’elle a été alertée le 18 juillet car deux jeunes hommes se trouvaient sur le Rhin en bateau pneumatique. Le lendemain, un troisième larron s’est aventuré sur le fleuve, en stand-up paddle cette fois. Dans les deux cas, les services de sauvetage de Bâle-Ville ont également été appelés. Les imprudents doivent désormais payer l’intégralité des coûts opérationnels qu’ils ont occasionnés «en raison de leur comportement négligent». Et la facture est plutôt salée: les rafteurs doivent débourser 3253 francs, le paddler 2440 francs.

Les services d’urgences n’auraient pas pu intervenir

Les jeunes hommes condamnés à une amende auraient facilement pu payer leur négligence de leur vie. S’ils s’étaient retrouvés en difficulté, un sauvetage n’aurait pas été possible car l’interdiction de navigation s’appliquait également aux services d’urgences. «Si le niveau du Rhin est élevé, si du bois flotte sur le fleuve, si la navigation est suspendue et si les rives sont bouclées, alors la baignade et les sports nautiques sur le Rhin sont interdits car dangereux!» a prévenu la police.