Espagne

Ils passent la plage à la Javel «pour protéger les enfants»

En prévision du déconfinement, une station balnéaire a eu la drôle d’idée de faire désinfecter son littoral. Résultat: un écosystème ravagé.

Les élus et les commerçants de Zahara de los Atunes, près de Cadix, pensaient sans doute bien faire. Samedi passé, ils ont pris l’initiative de désinfecter 2 km de plage et de dunes sauvages bordant la localité en prévision de la première journée de sortie des enfants, le lendemain, après plus d’un mois de confinement.