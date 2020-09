C’est armés de sacs-poubelles qu’une poignée de Morgiens ont parcouru le bar éphémère de la Coquette samedi. Le but: ramasser la multitude de déchets sur place. Après près de deux heures de travail, les treize participants à l’origine de cette initiative citoyenne ont récolté sept sacs de 60 litres de détritus, rapporte le quotidien La Côte .

Le week-end dernier, c’était le collectif Morges et région en transition qui avait procédé, pour la deuxième année, au nettoyage de la ville. La mission a été remplie avec succès: «Sur 1,5 km, nous avons ramassé 2’400 mégots, 220 litres de déchets incinérables, un grand tas de ferraille et de déchets encombrants, 30 litres de verre, autant d’aluminium et 110 litres de PET, précise Céline Lagrive, membre du collectif. La bonne nouvelle, c’est que nous avons trouvé environs 40% de déchets en moins qu’en 2019.»