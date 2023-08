Ils voulaient pêcher un thon, ils prennent 32 kilos de coke

Les passagers l’ont d’abord prise pour un banc de poissons agglutiné sous des déchets marins. «Mais quand on s’est rapproché, je me suis dit: «Oh, c’est un ballot de cocaïne», a raconté, à une chaîne de télévision locale, la maire de Tampa, qui a travaillé pour la police de cette ville de 400’000 habitants pendant plus de 30 ans et en a notamment été la cheffe pendant six ans.