Coronavirus en Belgique

Ils perdent leurs quatre grands-parents en un mois

Deux frères belges ont connu l’immense douleur de perdre leurs quatre grands-parents en quelques jours à cause du nouveau coronavirus.

Kevin et Kenneth Luwel sont inconsolables: en un mois, leurs quatre grands-parents sont morts du coronavirus. Originaires de Belgique, les deux frères de 33 et 28 ans ont fait part de leur immense tristesse dans plusieurs médias.

C’est Edouard, le grand-père de 86 ans, qui est mort en premier, le 31 mars, quelques heures seulement après avoir ressenti les premiers symptômes. Sa femme Jacqueline, âgée de 80 ans, a été hospitalisée peu après et s’est éteinte neuf jours plus tard. «Elle était toute seule dans sa chambre, à se battre pour sa survie alors que son mari venait juste de mourir», se désole son petit-fils. Kevin Luwel a quand même pu lui dire adieu via un appel vidéo. «Mais ce n’est pas la même chose.»

Deux semaines plus tard, alors qu’il était en train d’organiser l’enterrement de ses deux grands-parents, le Belge apprend que son autre papy, Jef (84 ans), et sa mamie Dora (80 ans) ont eux aussi été testés positifs au virus. Son grand-père Jef a refusé d’aller à l’hôpital pour ne pas mourir seul. Il est décédé chez lui un mois avant sa femme Dora.

«C’est allé tellement vite»

«Quand on a perdu le premier, on était tristes bien évidemment, mais ça nous a vraiment sonné quand on a perdu le deuxième, raconte Kevin Luwel au site britannique «The Mirror». Quand c’est arrivé une troisième fois, c’est devenu incompréhensible. Mais avec cette quatrième mort, c’est beaucoup trop. C’est allé tellement vite.» Au-delà du deuil, les deux frères partagent aussi une certaine incompréhension: leurs aînés sont restés confinés et n’ont pas reçu de visite depuis le début de la crise sanitaire.