«Du courage et de la prudence»

C’est en pleurs que Cédric*, un agriculteur, raconte le film des tristes événements de la nuit de jeudi à vendredi ayant secoué une fratrie qui dormait du sommeil du juste. «Heureusement que le jeune de 15 ans a été réveillé par un bruit de crépitements vers 0h45. Il a réveillé sa sœur âgée de 16 ans et son frère de 19 ans. Ils restaient dedans quelques secondes de plus et c’était trop tard», raconte-t-il avec émotion. L’aînée de la famille était absente du domicile cette nuit-là. Voisin des sinistrés, Bernard aussi a les larmes qui débordent quand il repense aux faits. «Ils ont eu très peu de temps pour réagir et malgré le danger et le stress, ils ont tout fait juste avec beaucoup de courage tout en restant prudents», témoigne l’agriculteur. «J’ai été réveillé par un appel à l’aide de la sœur. Le temps que je m’habille pour y aller, ces jeunes ont réussi à se sauver et à sauver les deux-tiers de leur bétail. Je leur tire mon chapeau», poursuit l’agriculteur. «Ils ont déjà été fortement éprouvés par le décès de leur papa à l’âge de 44 ans. Après cet incendie, c’est normal que tout le village les soutienne. Il faut qu’ils sachent que nous sommes avec eux», a réagi un octogénaire très ému.