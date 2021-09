Genève : Ils persistent à vouloir abattre le buste de Carl Vogt

Diverses associations demandent à l’Université de déboulonner la statue du naturaliste du XIXe, en raison des thèses racistes qu’il développait alors.

Voici un an, diverses associations, au rang desquelles la CUAE (Conférence universitaire des associations d’étudiants), transmettaient une pétition à la Ville et au Canton pour que soit déboulonné le buste d’August Carl Vogt, qui trône devant l’Uni Bastions. Elles reprochaient au naturaliste du XIXe siècle des écrits sur l’inégalité des races et des sexes. Mardi, les militants réunis devant la statue ont réitéré leur demande.