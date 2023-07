Réactions après la prière musulmane à l'armée suisse

«Si ces soldats sont prêts à s’engager et même à donner leur vie si nécessaire pour la défense de la Suisse, alors ils peuvent prier autant qu’ils le souhaitent pour qui ils veulent»: telle est la réaction de Gerhard Pfister, président du parti Le Centre, après la parution de la photo montrant des soldats musulmans prier pendant le service militaire. Ou plutôt, telle est sa réaction aux réactions. Car jeudi, dès que les médias ont parlé de l’épisode, l’UDC a tout de suite dégainé.

«Quelle sera la prochaine étape? Mariages d’enfants, tribunaux de la charia, lapidation? Qui veut que la Suisse reste la Suisse vote UDC le 22 octobre!» a tweeté le parti conservateur sur Twitter en partageant la photo. La prise de position a provoqué encore plus de réactions que le cliché. Et des membres de tous les autres partis ont une position commune: que les soldats musulmans aient prié, avec la bénédiction de l’armée, c’est tout à fait acceptable et que la réaction de l’UDC est à dénoncer.