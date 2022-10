Fribourg : Ils pillaient l’argent des cartes de condoléances

Deux Suisses âgés de 64 et 74 ans s’arrangeaient pour récupérer les enveloppes adressées aux familles des défunts. Un des voleurs a été condamné, l’autre est en attente de son procès.

Deux voleurs qui profitaient de la générosité témoignée par les proches de familles en deuil ont fini par être pincés. L’an dernier, ces deux Suisses ont commis des dizaines de larcins dans le canton de Fribourg, pillant allégrement l’argent qui accompagnait les cartes de condoléances déposées dans les urnes prévues à cet effet. Âgés de 64 et 74 ans, ils ont agi parfois ensemble, parfois seuls, dérobant au total plusieurs milliers de francs. Les troncs d’église faisaient également partie de leurs cibles.

Pour parvenir à récupérer les enveloppes par la fente de l’urne, les voleurs utilisaient une antenne de radio dont l’embout était recouvert de colle, raconte «La Liberté». Après avoir fait main basse sur l’argent, ils brûlaient les cartes ou les remettaient dans l’urne, selon les cas. Le plus âgé des deux vient d’être condamné par ordonnance pénale à 6 mois de prison avec sursis et à 2000 fr. de frais. Le second, qui a d’autres infractions à son actif, devra pour sa part répondre de ses actes lors d’un procès.