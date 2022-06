Genève : Ils plantent des arbres en secret pour les «offrir aux citoyens»

Un mystérieux collectif a mis en terre des feuillus, dans un parc public de la Ville et sur la rotonde du Mont-Blanc.

Trois arbres sont apparus entre avril et mai, dans l’espace public de la ville, au parc Bertrand et à la rotonde du Mont-Blanc, sans qu’aucun service municipal ne soit à l’origine de la mise en terre. Un comité d’une dizaine de membres actifs, baptisé «J’aime la vie», est à l’origine de ces actions non autorisées. Sous couvert d’anonymat, il a expliqué sa démarche au «Courrier» et à la «Tribune de Genève»: ces plantations constituent des cadeaux «aux citoyens», face au réchauffement climatique. En raison notamment de lenteurs administratives, les autorités n’arriveront pas à atteindre seules l’objectif d’au moins 25% de canopée en 2030, estime le collectif, qui loue néanmoins le travail du Service des espaces verts.