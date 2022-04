Genève : Ils plantent un référendum avec un score misérable

L’association genevoise des limousines n’a recueilli que 54 signatures sur les 5438 requises contre la loi sur les taxis.

Cinquante-quatre signatures, soit à peine 1% du total exigé pour faire aboutir le référendum contre la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC), du 28 janvier 2022. Le Conseil d’Etat a annoncé mercredi que le référendum lancé par l’Association genevoise des limousines (AGL) avait échoué à obtenir les 5438 paraphes nécessaires.

«Compte tenu de la période et du court délai de 40 jours pour récolter les signatures, il a été impossible de faire aboutir le référendum», explique Me Guy Zwahlen. L’avocat de l’AGL ajoute néanmoins que l’opposition sera portée devant la Cour constitutionnelle, car «la loi viole, selon nous, le principe d’égalité de traitement et le droit d’être entendu». Selon lui, le Canton a par ailleurs outrepassé ses compétences.