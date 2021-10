Israël : Ils posent nus près de la mer Morte pour l’artiste Tunick

Posté sur un camion, le photographe américain Spencer Tunick, connu pour ses compositions formées de foules nues, a immortalisé un groupe de personnes près de la mer Morte, en Israël.

Quelque 200 personnes ont posé nues dimanche le corps peint en blanc pour le dernier projet du photographe américain Spencer Tunick , en Israël près de la mer Morte , menacée d’assèchement. Il s’agit du troisième projet de ce genre sur les bords de la mer Morte pour le photographe de 54 ans, invité par le ministère du Tourisme israélien et la ville d’Arad (est), où s’est déroulée la séance.

Un tiers de sa surface perdue

Nissan Ben Hamo, le maire d’Arad, a émis l’espoir que ce tournage aide à collecter des fonds pour un nouveau musée sur la mer Morte. Cette dernière a perdu un tiers de sa surface depuis 1960 et continue de baisser de plus d’un mètre par an.