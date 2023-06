Le 14 juin, le personnel de l'Etat de Vaud pourra finir à 15 h

Une nouvelle grève féministe aura lieu le 14 juin prochain. Le Conseil d’État vaudois a fait savoir ce jeudi, via un communiqué de presse, qu’«indépendamment des revendications spécifiques ou partisanes portées lors de cette journée, il soutient de manière unanime l’engagement historique du 14 juin pour l’égalité entre femmes et hommes». Pour permettre au personnel de l’État de Vaud de participer à cette journée, il a donc décidé que «les personnes qui le souhaitent pourront être libérées dès 15 h, sous réserve d’une annonce préalable à leur hiérarchie et de l’organisation d’un service minimum».

Prochaines étapes

Durant cette législature, le Conseil d’État entend aussi «promouvoir l’égalité salariale en menant des contrôles dans les marchés publics et les subventions, favoriser la conciliation entre vie privée et vie professionnelle et encourager une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers, secteurs et niveaux hiérarchiques au sein de l’administration», annonce-t-il.