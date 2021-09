«Fêtes corona» - Ils préfèrent s’infecter que de se faire vacciner

«Si quelqu’un se fait tester positivement prochainement, faites-le moi savoir! Il me faut un certificat!» Ce genre de publications se multiplient actuellement sur les réseaux sociaux. Généralement, ils sont approuvés par un grand nombre d’internautes. «Ça me tenterait bien aussi…Fête corona!»

Souvent, il s’agit de jeunes, qui ne craignent pas le Covid-19 et qui s’opposent aux pressions pour se faire vacciner. P.M. est l’un d’entre eux. «Normalement, je me ferais vacciner. Mon carnet de vaccination est à jour. Mais je trouve que l’Etat et les médias nous mettent trop de pression. Ça a réveillé mon esprit d’opposition.» P.M. craint être isolé socialement si Berne continue à élargir l’utilisation du certificat Covid. «Il ne me restera alors pas d’autre choix que de contracter le virus pour obtenir le pass». Sur Facebook, plusieurs utilisateurs semblent partager son avis: «Je préfère me faire infecter de manière contrôlée pour ensuite recevoir le pass Covid et jouir des mêmes avantages que les personnes vaccinées.»