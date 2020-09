Jeudi, vers 19h30, «quatre personnes sont montées dans un bus et se sont installées à l'arrière», a expliqué cette source à l'AFP. Une dizaine de personnes aurait attaqué le bus dans le but d'emmener de force l'un des passagers. Les agresseurs «vêtus de foncé et visages dissimulés», se sont postés devant le bus pour le faire s’arrêter et monter à bord, mais le chauffeur ne s’est pas laissé impressionner et a aussitôt redémarré. L'un des assaillants a finalement réussi à casser une fenêtre latérale, offrant une entrée aux assaillants qui «ont fait sortir deux jeunes du bus et en ont enlevé un», explique la source policière à l’AFP.