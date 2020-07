Genève

Ils prennent deux ans pour une violente histoire de racket

Deux jeunes adultes ont été reconnus coupables de brigandage pour avoir participé avec des mineurs à un racket dans des caves d’immeuble.

Pour le reste, beaucoup semble les séparer alors qu’ils partagent le banc des accusés. Le premier A., en chemise, pantalon et chaussures fraîchement cirées s’est mis sur son trente-et-un pour l’audience. Après avoir passé quelques mois en prison préventive, le jeune homme, sans antécédents, comparaissait libre. Le deuxième prévenu P., déjà condamné par le passé, est encore incarcéré et arbore une apparence plus détendue, chemise, shorts en jean et baskets.

Postures opposées

Ministère public intransigeant

En face, les conseils des deux accusés insistent sur leur jeune âge qui doit faire pencher la balance du côté de la visée éducative plutôt que purement répressive de la peine malgré le fait qu’ils soient jugés par la justice des adultes. Me Dimitri Tzortzis, qui défend A., relève que son mandant «pensait juste participer à une petite arnaque et gagner un petit billet au passage». Il relève que l’accusé a pris conscience de la gravité des faits, qu’il regrette et a, depuis, repris sérieusement des études et donc, sa vie en main. Il plaide la tentative d’extorsion plutôt que le brigandage. Quant au deuxième prévenu, son avocate, Me Ludivine Delaloye, préconise l’acquittement pour le chef de brigandage au profit de celui de lésions corporelles simples. Elle demande en outre de tenir compte de sa responsabilité moyennement restreinte et du fait «que P. ne pouvait appréhender ce qu’il se passait». Elle conclut en soulignant que le jeune homme souhaite ardemment se soigner et plaide une suspension de peine au profit d’un traitement. Quant à l’expulsion, elle invoque la clause de rigueur car «il n’a aucune attache dans son pays d’origine».