Pôle Sud

Ils produisent trop de gaz hilarant en se soulageant

Les excréments des manchots royaux polluent l’environnement en Antarctique, selon des chercheurs danois.

Les fientes des manchots royaux génèrent une grande quantité d’oxyde d’azote, un gaz 300 fois plus polluant que le CO₂.

Gaz à effet de serre euphorisant, aussi appelé gaz hilarant, le protoxyde d’azote joue un rôle important dans la destruction de la couche d’ozone. Or, des chercheurs danois viennent de découvrir que les manchots royaux vivant en Antarctique en génèrent en quantité. «Les fientes de ces animaux en produisent des niveaux significativement élevés autour de leurs colonies», explique l’un des responsables de l’étude, Bo Elberling, professeur de géosciences à l’Université de Copenhague.

Et le spécialiste d’expliquer: «Les émissions maximales sont environ 100 fois plus élevées que dans un champ danois récemment fertilisé. C’est vraiment intense, notamment parce que le protoxyde d’azote est 300 fois plus polluant que le CO2.»