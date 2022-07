Canton de Berne : Ils profitent des inondations pour se servir dans l’hôtel dévasté

Comme si le désastre de la crue du lundi 4 juillet ne suffisait pas à plomber le moral des propriétaires de l’emblématique hôtel Kemmeriboden-Bad à Schangnau (BE), des esprits malintentionnés ont profité du fait que les lieux étaient inoccupés et des fenêtres brisées pour voler ce qui pouvait encore l’être. On ne connaît ni la nature ni le montant des biens dérobés et le maire de la commune, Beat Gerber, affirme dans la «Berner Zeitung» qu’il ne «s’agit pas de pillages importants».