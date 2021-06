Fugitifs en France : Ils profitent d’un concours culinaire pour s’évader

Deux détenus du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier) se sont évadés sur le chemin du retour d’un concours culinaire, samedi après-midi.

Les deux hommes rentraient des épreuves finales d’un concours organisé à l’Institut Paul Bocuse d’Ecully (Rhône), lorsqu’ils ont faussé compagnie à leurs accompagnateurs du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) dans la commune de Néronde (Loire). Présentés comme «deux délinquants de droit commun, âgés d’une vingtaine d’années et libérables en 2022 et 2023», ils ont «profité d’un arrêt aux toilettes sur l’aire d’autoroute de la Loire, en bordure de l’A89, pour s’enfuir à bord d’une voiture volée sur place», a déclaré à l’AFP Abdelkrim Grini, le procureur de la République de Roanne, confirmant une information du quotidien régionale Le Progrès