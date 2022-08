Tour du Monde: Ils quittent la Suisse sac au dos pour aller à «l’école de la vie»

«Quand j’étais enfant, ma maman m’avait proposé un tour du monde. J’en rêvais. Mais elle est décédée alors que j’avais 14ans. Je vais réaliser ce rêve avec mes quatre enfants.» Du Mexique, où elle a débarqué avec sa famille le 28 juillet, Séraja savoure son rêve avec émotion. Le timing est parfait. La fille aînée, Malaïka (26 ans), vient de finir son service militaire tandis que sa petite sœur, Maéva (16 ans), en a fait de même avec la scolarité obligatoire. Angel (13 ans) et Adam (12 ans), les deux garçons de la fratrie, étaient dans une école spécialisée. «Pendant un an, je vais assurer leur suivi scolaire», sourit la mère de famille et infirmière yverdonnoise de 47ans.

Le voyage à cinq a commencé au Mexique. La maman et ses quatre enfants multiplient les rencontres et les escapades.

Pendant près d’un an, les quatre enfants et leur maman vont vivre ensemble de manière fusionnelle et ininterrompue.

Tourisme alternatif

Durant ce périple sac au dos, la famille va visiter trois continents en mode tourisme alternatif: gîte et couvert offerts en échange de tâches au profit du logeur. Malaïka compte parfaire sa pratique en langues étrangères. Maéva se dit prête à sortir de sa «zone de confort» et à se confronter à «l’école de la vie». Angel et Adam savourent, pour l’instant, l’art culinaire mexicain: «C’est mégabon et pas cher.»