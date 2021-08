JO de Tokyo - Ils quittent leur chambre en laissant du vomi et un trou dans le mur

Des membres des équipes australiennes de rugby et d’aviron se sont laissés aller le week-end dernier au village olympique. Selon ce qu’a rapporté The West Australian, les athlètes ont fait la fête avant de s’en prendre au mobilier des chambres: lit cassé, vomi sur le sol et trou dans le mur font partie des dérapages relevés par le quotidien australien. Une façon de faire retomber la pression après les compétitions des JO?