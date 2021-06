Alors qu’ils devaient assister à la rencontre face à la Hongrie à Budapest, samedi, six supporters français l’ont manquée car ils se sont rendus à... Bucarest.

Euro 2020 : Ils ratent Hongrie-France à cause d’une incroyable bourde

Des supporters français dans les tribunes de la Puskas Arena, à Budapest, lors de Hongrie-France, samedi. AFP

Après plus d’un an de huis clos généralisé, les supporters peuvent enfin revenir au stade lors de cet Euro, où la capacité d’accueil varie entre 20 et 100% selon les enceintes. Mais visiblement, cela n’a pas davantage poussé Léon, Joël, Didier, Manuel, Jacques ainsi qu’un autre Léon à préparer méticuleusement leur retour en tribunes.

Ces Français devaient se rendre à la Puskas Arena de Budapest – le seul stade ouvert à 100% de sa capacité – afin d’encourager les champions du monde face à la Hongrie, samedi, à l’occasion de leur deuxième match dans le groupe F. Or, ils n’étaient finalement pas sur place le jour J puisqu’ils se sont trompés de destination: ils ont embarqué dans un avion à destination de Bucarest, en Roumanie. Soit à près de 650 km de distance!

«Comment aurait-on pu savoir?»

Cette improbable histoire est racontée par un journaliste du média roumain « Jurnalul National » . Ce dernier a repéré les six étourdis dans le centre-ville de Bucarest, à proximité d’un groupe d’Ukrainiens. Après leur avoir demandé s’ils étaient supporters de la sélection dirigée par Andreï Chevtchenko, il a appris leur nationalité ainsi que leur erreur de trajet.

Après vérification, les deux Léon, Joël, Didier, Manuel et Jacques se sont rendus compte qu’ils disposaient de trois billets d’avion pour Budapest et trois pour Bucarest. Si l’origine de cette bourde reste floue, les six Français n’ont pas percuté qu’ils avaient embarqué dans le mauvais appareil… «Comment aurait-on pu savoir? C'est la première fois que nous nous rendons dans cette partie de l'Europe», justifie maladroitement l’un d’eux.

«Depuis l’aéroport, nous sommes restés avec des groupes de supporters. Je pensais qu’il y avait des supporters hongrois qui allaient aussi au match, précise un autre. Nous les avons suivis. On s’est dit que s’il y avait des Hongrois locaux, ils connaissaient bien le chemin du stade et qu’il ne fallait pas s’inquiéter. Nous n’avons jamais pensé qu’ils étaient Ukrainiens… Nous ne pouvions même pas les comprendre. Nous ne connaissons pas le Hongrois, ni l’Ukrainien et le Russe. Ils nous sont tout aussi étrangers.»

La France ira quand même à Bucarest

Une fois arrivés à Bucarest, les compères n’ont pas lâché la semelle de ces faux Hongrois, les accompagnant dans le train, le métro puis en centre-ville. «Cela m’a semblé étrange qu’ils ne soient pas allés au stade. J’ai essayé de communiquer avec eux à un moment, mais je n’ai pas compris un mot de ce qu’ils disaient. Cependant, nous étions convaincus que nous arriverions au stade.» Ils attendent toujours!

Dans leur étourderie, les six Français ont en fait fait preuve de prévoyance (certes involontaire!). En effet, à la faveur de leur nul contre le Portugal ce mercredi (2-2), les Bleus terminent en tête de leur groupe et affronteront donc la Suisse en huitièmes de finale à… Bucarest. «N’est-ce pas drôle que notre équipe vienne à nous?», se rattrapait un membre du groupe qui, comme ses copains, devait rire jaune.

Moralité de cette histoire? «Nous devons en apprendre davantage sur l’Europe.» C’est ça de dormir lors des cours de géographie.