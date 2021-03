New York : Ils réclament une semaine de travail de… 80 heures

De jeunes salariés de la banque d’affaires Goldman Sachs dénoncent leurs conditions de travail. Ils disent bosser en moyenne 98 heures hebdomadaires.

Getty Images via AFP

Un groupe d’analystes fraîchement embauchés à la banque d’affaires Goldman Sachs a préparé une présentation très officielle se plaignant des longues heures et du stress de leur travail et suggérant qu’une semaine de 80 heures serait plus appropriée.