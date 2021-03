Zoug : Ils reçoivent de fausses lettres de mises en quarantaine

Les autorités cantonales ont déposé plainte après le signalement de faux courriers officiels imposant l’isolement à des citoyens.

Malgré ses allures officielles, la lettre imposant la mise en quarantaine après un contact avec une personne contaminée a rapidement soulevé les soupçons de plusieurs citoyens zougois, ces derniers jours. Après plusieurs appels de personnes qui voulaient confirmation auprès des autorités quant à l’authenticité de la missive, le Canton a signalé l’affaire à la police et a entrepris une action en justice.

«La mise en quarantaine est une mesure drastique et nous ne le ferions jamais sans un contact personnel. Ces lettres sont des faux, martèle le médecin cantonal Rudolf Hauri. Certes, ces derniers mois, quelques courriers ont été envoyés, mais uniquement dans de très rares cas et à ceux qui n’avait pu être joints par téléphone.»

Les motivations du ou des fauteurs de troubles ne sont pas connues, ni le nombre de fausses lettres qui ont été envoyées. Les autorités ont informé les médias afin que le plus de monde puisse être mis au courant de la supercherie et, surtout, éviter que quiconque ait cru à la véracité de la lettre et soit plongé à l’isolement depuis lors.