Suisse – Ils recyclent des cheveux pour tisser un panneau isolant

Or, c’est dommage, «le cheveu est une matière première illimitée, il est hydrophile et perméable, résistant, élastique et inaltérable». On l’utilise même désormais pour filtrer les marées noires, réfléchit tout bas Yann Thomas. Avec la pédiatre Marie Saint Faust, préoccupée par le monde de demain pour ses bambins, ils fondent «Sol-Hair», qui se veut une solution écologique et éthique.