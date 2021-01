Oman : Ils redécouvrent un village englouti par le désert

Le mouvement des dunes a fait émerger les vestiges du village de Wadi al-Murr, assailli par le sable il y a trente ans.

Quelques toits, des pans de mur et des morceaux de bois, c’est tout ce qui témoigne aujourd’hui de la présence passée d’une population sur le site.

Originaire du village, cet Omanais embrasse d’un regard nostalgique l’étendue de sable, les quelques arbres squelettiques et les restes de murs en pierre émergeant ici et là.

Le sable du désert a tout envahi, ne laissant que peu de vestiges apparents du village omanais de Wadi al-Murr, mais d’anciens habitants et des visiteurs curieux viennent explorer et redécouvrir le hameau englouti. «Toutes les habitations du village ont été envahies par le sable qui les a assaillies il y a 30 ans et a poussé les habitants à quitter leurs demeures, d’après ce que racontent les anciens», explique Salem al-Arimi.